Москвичам ответили, останутся ли они без снега на Новый год

Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что формирование снежного покрова в Москве прогнозируется ближе к концу декабря, сообщает NEWS.ru .

До этого времени в городе вероятны кратковременные осадки, а температура воздуха временами будет превышать нулевую отметку.

«Первые формирования снежного покрова в Москве, правда, это может быть и временным, будут в середине второй декады. Там намечается волна прохладной погоды, но, к сожалению, она будет очень короткой, потом температура вновь поднимется до положительных значений в дневные часы», — отметила Позднякова.

По ее словам, существует вероятность, что этот снег не сохранится, но, согласно прогнозам, настоящий снег, который сформирует полноценный снежный покров, вероятнее всего, появится в конце декабря, в последней декаде месяца.

«Так что к Новому году без снега мы не останемся», — заключила синоптик.

