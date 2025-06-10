В Щелкове обновили 16 километров дорог

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал о ходе капитального ремонта дорог на территории. В 2025 году в план вошло 25 участков. На сегодняшний день площадь обновленного покрытия составляет 16 километров, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работ на дороги укладывают качественный асфальт нового поколения ЩМА-16. Он используется для городских улиц с интенсивным движением, а также скоростных трасс с высокой транспортной нагрузкой.

Помимо этого, с каждым годом растет популярность щебеночно-мастичного асфальта в качестве материала для устройства взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек на аэродромах. В отличие от обычного асфальтобетона он не только более износостойкий, но также обладает шероховатостью, а это, в свою очередь, повышает степень сцепления автомобиля с дорогой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо снизить травматизм на дорогах Подмосковья. По его словам, это подразумевает целый комплекс дополнительных мероприятий.

«В частности, это освещение, новые пешеходные переходы там, где мы из-за высокой скорости видим травматизм на дорогах», — сказал Воробьев.