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Воробьев рассказал о необходимости снизить травматизм на дорогах

Необходимо снизить травматизм на дорогах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов.

По его словам, это подразумевает целый комплекс дополнительных мероприятий.

«В частности, это освещение, новые пешеходные переходы там, где мы из-за высокой скорости видим травматизм на дорогах», —сказал Воробьев.

Ранее губернатор заявил о необходимости решать проблему с зацеперами. Для этого РЖД и власти региона вместе работают над обеспечением безопасности на железной дороге.