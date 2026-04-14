В Рузском округе Подмосковья установили «марсианскую» остановку

В деревне Марс Рузского муниципального округа появилась современная остановка общественного транспорта с названием «Точка высадки на Марсе». Проект реализовала компания «Яндекс Go».

Новый павильон стал частью обновления транспортной инфраструктуры округа. Старые остановки постепенно заменяют на современные конструкции. При оформлении специалисты обыграли необычное название населенного пункта, добавив объекту креативный дизайн.

В администрации отметили, что такие проекты повышают удобство для жителей, делают ожидание транспорта более комфортным и формируют современный облик территории.

«Наш округ продолжает развиваться и удивлять своими инициативами. Мы создаем все более комфортные условия для жизни и передвижения наших жителей. Приглашаю всех посетить эту необычную остановку и сделать фото на память!», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.