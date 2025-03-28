В Рузском округе отремонтируют 53 автомобильные дороги в 2025 году

Глава Рузского округа Александр Горбылев в ходе рабочей встречи доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о развитии дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев провел рабочую встречу с Горбылевым. Они в том числе поговорили на тему модернизации системы ЖКХ, развития транспортной, социальной инфраструктуры.

В 2025 году в округе отремонтируют 53 автомобильные дороги. Их протяженность составляет более 47 км.

Обновление ждет участок М-9 «Балтия» — Онуфриево — Орешки. Кроме того, специалисты приступили к строительству важного объекта — объезда в восточной части п. Тучково, его готовность — 50%.

Воробьев отметил, что в округе запланировано немало дел на этот год.

«Зимой, к сожалению, мы столкнулись с рядом проблем в системе ЖКХ, и наша задача — за летний период исправить ситуацию. Для этого есть все необходимое», — сказал Воробьев.

Губернатор отметил, что все, что касается благоустройства, транспортного обеспечения, качества дорог, Горбылеву нужно держать на личном сопровождении.