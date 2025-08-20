В российском поселке нарисовали «зебру» на улице без тротуаров

В поселении Бетлица Калужской области нарисовали «зебру» на улицах, где нет тротуаров. Необычный пешеходный переход ведет от газона к газону, сообщает издание «Подъем» .

Местные жители раскритиковали новую «зебру». Им непонятно, каким образом пешеходы должны пересекать дорогу в этом месте. В соцсетях пользователи иронично пишут: «Для полноты картины не хватает только табличек „По газону не ходить!“.

Глава администрации поселения Роман Жаров объяснил, что тротуары являются необязательной частью дороги. Он также указал на то, что по ПДД при отсутствии тротуаров пешеходы должны ходить по краю проезжей части.

Он указал на то, что «зебра», нарисованная на улицах без тротуара, нужна, потому что рядом находится школа.

«К сожалению, улицы у нас узкие, не позволяют сделать тротуар, мы бы и хотели расширить, но не можем», — сказал Жаров.

По его словам, школьники ходят по краю проезжей части, а с края на край переходят по новому пешеходному переходу.

Ранее два лося вышли на шоссе Энтузиастов в Москве. Они перекрыли дорогу, постояли на не несколько минут, а затем ушли обратно в лес.