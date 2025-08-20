сегодня в 18:50

Лоси перекрыли движение на шоссе Энтузиастов в Москве

Два лося перекрыли движение на шоссе Энтузиастов в Москве. Они вышли на дорогу рано утром 20 августа, сообщает « 112 ».

Почему лоси вышли на проезжую часть, неизвестно. Они побыли на дороге несколько минут, после чего ушли обратно в лес.

На опубликованном видео видно, что лоси перекрыли две полосы из трех. Автомобилисты сбавляли скорость, подъезжая к ним.

Ранее вице-мисс Россия-2017 Ксения Александрова погибла в ДТП с лосем. Инцидент произошел в июле в Тверской области. Лось выскочил перед машиной, где ехала Александрова.