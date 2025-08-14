Вице-мисс Россия — 2017 Александрова погибла под Тверью в аварии с лосем

Первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участница «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова погибла в аварии с лосем. Трагедия произошла в июле в Тверской области, сообщает Baza .

Перед автомобилем, в котором находилась Александрова, выскочил лось. Животное пробило лобовое стекло и сильно травмировало пассажирку.

Александрову с черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию НИИ им. Склифосовского, где все это время боролись за ее жизнь. 12 августа модель скончалась. Соболезнования в связи со смертью Александровой появились в аккаунте конкурса «Мисс Вселенная».

«Ее грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье „Мисс Вселенная“. Пусть память о ней продолжает вдохновлять на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось ее знать», — говорится в сообщении.

