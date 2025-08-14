Популярная YouTube-блогерша Ната Лайм умерла в 31 год

На 32-м году жизни скончалась известная YouTube-блогерша Ната Лайм. При этом причины смерти девушки до сих пор неизвестны, сообщает Super.ru .

Сначала в интернете появились слухи о смерти блогерши и фото ее могилы, а затем эту информацию подтвердили ее муж и друг.

В запрещенной социальной сети поклонники оставляют трогательные сообщения и выражают благодарность блогеру за детство. При этом некоторые подписчики считают, что она ушла из жизни добровольно.

До этого Ната Лайм перестала вести соцсети, поэтому поклонники предполагают, что у нее была депрессия. Однако близкие Наты просят не распространять сплетни о ее гибели. Не исключено, что причиной ее смерти стал несчастный случай.

Известно, что Ната Лайм перестала вести свой канал на YouTube в декабре 2021 года. Однако она продолжала вести другие соцсети, но потом и оттуда пропала.

Ранее популярный тиктокер умер в прямом эфире при попытке выполнить опасный челлендж. Шокирующие кадры с места происшествия моментально разлетелись по соцсетям.