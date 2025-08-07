Тиктокер умер в прямом эфире в попытках выполнить опасный челлендж
Во время трансляции тиктокер решил повторить вирусный челлендж и умер
Популярный тиктокер в прямом эфире решил повторить вирусный челлендж с экстремальными трюками и умер во время его выполнения, сообщает «Царьград».
Перед многотысячной аудиторией он предпринял попытку закрепиться вниз головой над заполненной водой бочкой.
Трагедия случилась, когда молодой человек не удержался и упал в емкость. Из-за узкого пространства бочки он не смог выбраться и утонул прямо на глазах у зрителей.
Шокирующие кадры с места происшествия моментально разлетелись по социальным сетям.