В России ввели 50-процентную скидку на авиарейсы для детей

С 1 января 23 российские авиакомпании ввели 50-процентные скидки на авиарейсы для детей. С 10 января их будут предоставлять все компании в России, сообщает ТАСС .

Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что с 1 января 23 компании, которые перевозят более 95% всех пассажиров, ввели скидку на перелеты для детей до 12 лет. Речь идет обо всех внутренних направления и всех действующих тарифах, кроме бизнес-класса.

«С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50-процентной скидки», — добавил Старовойт.

Ранее министр транспорта РФ заявил, что по итогам I полугодия 2024 года на фоне повышенного спроса цены на авиабилеты по стране в среднем выросли почти на 20%. По данным ФАС, сегодня средняя цена авиабилета составляет 9 150 рублей.