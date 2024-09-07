Глава Минтранса РФ рассказал о росте цен на авиабилеты

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Старовойт: цена авиабилетов по России в I полугодии выросла почти на 20%

Министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что по итогам I полугодия 2024 года на фоне повышенного спроса цены на авиабилеты по стране в среднем выросли почти на 20%, сообщает РИА Новости .

«Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов», — сказал глава Минтранса на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Министр добавил, что за I полугодие стоимость авиационных билетов выросла примерно на 1550 рублей. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сегодня средняя цена авиабилета составляет 9150 рублей.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади. На сегодня в российском законодательстве ответственность не предусмотрена.