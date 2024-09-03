Авиакомпании РФ начнут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

В новой редакции КоАП РФ пропишут наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Об этом говорится в ответе сенатору Айрату Гибатдинову от Минтранса, пишет РИА Новости .

На сегодня в российском законодательстве не предусмотрена ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров в этой части.

По словам Гибатдинова, внедрение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто становится предметом дискуссий в обществе. Поэтому эту сферу надо урегулировать, считает он.

Ранее авиаэксперты в беседе поделились секретами экономного и правильного выбора мест в самолете при покупке билетов. Россиянам напомнили, что нумерация мест и устройство салонов отличается у разных компаний, поэтому перед полетом все стоит проверять.