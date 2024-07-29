Россиянам рассказали, как выбирать места в самолете

Авиаэксперты в беседе поделились секретами экономного и правильного выбора мест в самолете при покупке билетов. Россиянам напомнили, что нумерация мест и устройство салонов отличается у разных компаний, поэтому перед полетом все стоит проверять, сообщает kp.ru .

Возможность выбирать места в салоне и плата за это также отличаются у разных компаний, тарифов и статусов в программе лояльности. Все это стоит изучать на веб-странице выбранного перевозчика.

Среди вариантов для большего удобства — заранее забронировать место за деньги или на этапе регистрации бесплатно. Для лоукостеров, а в последние годы и для большинства российских авиакомпаний, характерно брать деньги с пассажиров за выбор места.

По словам специаилистов, самые удобные места в эконом-классе — у аварийного выхода, потому что там делают увеличенное пространство для ног. Однако на взлете и посадке всю ручную кладь попросят убрать наверх. Чуть больше пространства пассажиры могут найти и в первом ряду «эконома», сразу за бизнес-классом.