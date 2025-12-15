В России водителей обяжут соблюдать требования электронных знаков

Согласно нововведениям, электронные дорожные знаки будут иметь приоритет перед стационарными. Также в ПДД могут закрепить минимальную дистанцию между грузовыми автомобилями на двухполосных дорогах для обеспечения безопасности при обгоне.

Помимо этого, планируется разработать унифицированные правила установления скоростных режимов на автотрассах.

Сегодня в ПДД нет требования выполнять указания табло информационных знаков (ТОИ). Поэтому системы автоматической фиксации нарушений с ними не синхронизированы, и штрафы за нарушения не выносят. Чаще всего на электронных табло можно увидеть предупреждение о необходимости соблюдать скоростной режим, который может изменяться в зависимости от погодных условий.

Ранее стало известно, что автодилеров в России могут обязать продавать машины с сезонными шинами. Соответствующее предложение направлено в министерство промышленности и торговли страны.

