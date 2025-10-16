Автодилеров в России могут обязать продавать машины с сезонными шинами

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил обязать автосалоны продавать машины с сезонными шинами. Он направил письмо с предложением в министерство промышленности и торговли, сообщает SHOT .

Зачастую автосалоны продают машины с неподходящей по сезону резиной. Например, зимой человек может купить автомобиль, на котором нельзя будет уехать без нарушения ПДД из-за установленных летних шин.

Также автодилеры используют этот трюк, чтобы продать дополнительную резину и предложить клиенту воспользоваться дорогим шиномонтажом на территории салона. Также встречается такое, что автомобили с пробегом часто продают с изношенными шинами, даже если они подходят к сезону.

Шапарин уверен, что из-за этих случаев нужно внести поправки в законодательство, чтобы для всех автосалонов были единые требования.

Ранее первое массовое ДТП на ледяном асфальте произошло в Москве. Причиной ДТП стали скользкий асфальт и летняя резина на авто.

