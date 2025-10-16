Сезон открыт: первое массовое ДТП на ледяном асфальте произошло в Москве

сегодня в 10:09

Массовая авария на льду произошла на Остафьевском шоссе в Москве

Первая дорожная авария с большим количеством машин на «ледяной» трассе произошла на Остафьевском шоссе в Новой Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

Причиной ДТП стали скользкий асфальт и летняя резина на авто.

В одном месте трассы столкнулись 11 машин, в другом — 4. В итоге пострадали 2 человека, в том числе 10-летний мальчик.

Ранее жесткое столкновение автобуса и грузовика произошло в Москве. Были пострадавшие среди пассажиров.

