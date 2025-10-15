Жесткое столкновение автобуса и грузовика произошло в Москве

сегодня в 17:07

Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

Жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло на Ижорской улице в Москве. Люди пострадали, сообщает « Осторожно, Москва ».

На опубликованных кадрах видно, что удар был сильным. От него у общественного транспорта и грузовика появились сильные повреждения.

Есть пострадавшие среди пассажиров. У девушки разбит нос. Многие пассажиры упали при столкновении и получили ушибы. Состояние водителя неизвестно.

Пассажиры стоят рядом с разбитым автобусом. Движение затруднено. Задняя часть грузовика получила сильные повреждения. Кабина автобуса частично разбита.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.