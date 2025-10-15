Жесткое столкновение автобуса и грузовика произошло в Москве
Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве
Жесткое ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло на Ижорской улице в Москве. Люди пострадали, сообщает «Осторожно, Москва».
На опубликованных кадрах видно, что удар был сильным. От него у общественного транспорта и грузовика появились сильные повреждения.
Есть пострадавшие среди пассажиров. У девушки разбит нос. Многие пассажиры упали при столкновении и получили ушибы. Состояние водителя неизвестно.
Пассажиры стоят рядом с разбитым автобусом. Движение затруднено. Задняя часть грузовика получила сильные повреждения. Кабина автобуса частично разбита.
