В России рассекретили внешность первой машины под маркой Jeland

В России рассекретили внешность первого автомобиля под маркой Jeland, которые будут собираться на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге, сообщает Quto.ru .

Кроссовер под под новой маркой был представлен петербургскому губернатору Александру Беглову в ходе его визита на сборочную площадку в Шушарах.

Первым автомобилем в линейке нового бренда станет перелицованный Jaecoo J8. В России кроссовер будет доступен с 2,0-литровым турбированным двигателем, роботизированной коробкой передач, а также передним или полным приводом.

Согласно данным пресс-службы Смольного, подготовка к производству переходит в завершающую стадию. На площадке уже сварен первый кузов автомобиля Jeland. После запуска производства предприятие планирует выпускать до 100 тыс. автомобилей в год.

