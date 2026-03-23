Утильсбор на автомобили и ГОСТ на хлеб: новые законы в России с 1 апреля 2026 года

В материале РИАМО рассказываем о том, что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2026 года, как пересчитают пенсии, будут работать МФО и какие правила утильсбора начнут действовать.

Индексация социальных пенсий с 1 апреля

Традиционно с 1 апреля 2026 года пенсии проиндексируют на 6,8% в связи с ростом прожиточного минимума. Повышение коснется социальных пенсий. Так, социальная пенсия по старости достигнет суммы более 9,4 тысячи рублей, пенсия для инвалидов I группы увеличится до 18 848 рублей, пенсия ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы — до 22 618 рублей. Средний размер социальной пенсии составит около 16 590 рублей.

Апрельское повышение коснется также получателей государственного пенсионного обеспечения: участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих, проходивших службу по призыву, космонавтов, летчиков-испытателей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей.

Расчеты и начисления Социальный фонд выполнит автоматически: подавать заявления не требуется.

Ужесточение условий для выдачи микрокредитов

Федеральным законом №545-ФЗ устанавливаются более строгие правила для микрофинансовых организаций. Так, со 130% до 100% снизят минимальную переплату по займам сроком до одного года. То есть если человек возьмет, например, 10 тысяч рублей, то общая сумма выплат с учетом процентов, штрафов и комиссий не сможет превысить 20 тысяч рублей, а не 23 тысячи.

Вводятся ограничения на количество дорогих займов, а с апреля 2027 года один заемщик сможет иметь только один микрозайм с полной стоимостью выше 100% годовых. До этого периода можно будет иметь максимум два таких займа.

Еще одно ограничение касается выдачи второго и последующего займа. Так, если человек погасил кредит стоимостью выше 100% годовых и хочет взять новый, то сделать он это сможет не раньше чем через четыре дня с момента погашения. И МФО будут обязаны запрашивать кредитную историю заемщика.

Кроме того, закон вводит запрет на включение в новый займ старых процентов, штрафов и пеней — раньше такая практика позволяла искусственно увеличивать сумму задолженности.

Новые требования для сервисов рассрочки

С 1 апреля 2026 года вступает в силу закон, по которому продавцы и операторы сервиса рассрочки не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи. Это когда товар в рассрочку стоит дороже, чем при покупке сразу. Кроме того, будут ограничены штрафы, которые операторы рассрочки могут начислять пользователям за просрочку. Если обязательства гражданина по рассрочке превысят 50 тысяч рублей, оператор сервиса будет обязан передать эту информацию в бюро кредитных историй. Это поможет банкам и микрофинансовым организациям оценивать уровень долговой нагрузки человека при обращении за кредитом или займом. Таким образом, граждане будут лучше защищены от закредитованности и рисков дефолта.

Ограничен и максимальный период беспроцентной рассрочки. С 1 апреля этого года она устанавливается на шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года сокращается до четырех месяцев.

Более того, операторам рассрочки запрещено брать скрытые комиссии, навязывать услуги — они должны делать условия рассрочки честными и максимально понятными для потребителей.

Изменятся правила выдачи ипотеки и кредита

С 1 апреля 2026 года в России меняются правила выдачи ипотеки. Учитывать «серые» доходы, такие как переводы на карту от частных лиц; неофициальная часть зарплаты; разовые поступления без документов, теперь нельзя. Банки будут учитывать только те доходы, которые можно подтвердить официально, и опираться исключительно на официально подтвержденные доходы из налоговой службы и социального фонда.

Доходы самозанятых и индивидуальных предпринимателей будут учитываться только на основании налоговой отчетности и данных из книги учета доходов и расходов.

Если банк не сможет найти данные по кредитной истории, то долговая нагрузка считается как 100%, то есть ежемесячный платеж приравнивается к доходу, а значит, делает кредит невыгодным и ведет к отказу. То есть получить кредит теперь больше шансов у тех, кто получает официальный доход.

ГОСТ для территорий выгула собак

В апреле в России начнет действовать новый ГОСТ, который установит требования для благоустройства площадок для выгула собак. Новым стандартам должны будут соответствовать игровые, дрессировочные, гигиенические и прогулочные зоны.

Так, в городах с населением от 10 до 100 тысяч человек должна появиться как минимум одна дрессировочная площадка, а также дополнительные игровые — из расчета одна площадка на каждые 10 тысяч жителей. Площадки должны иметь безопасное покрытие, быть оснащены инфраструктурой для уборки отходов, включать элементы навигации и учитывать доступ для маломобильных граждан.

ГОСТ на белый хлеб

Еще один стандарт касается белого хлеба. Новый ГОСТ заменяет старый советский. Белый хлеб по-прежнему будут выпекать из пшеничной хлебопекарной муки высшего, первого или второго сортов. По способу выпечки он может быть подовым или формовым и вырабатываться как в виде целого изделия. Новый ГОСТ допускает изготовление подового хлеба овальной формы.

Хлеб должен быть массой от 0,35 до 0,5 килограмма, в ГОСТе прописано сырье, из которого можно печь хлеб, рекомендуемый срок годности для неупакованного хлеба — 24 часа, для упакованного — трое суток. Для производства белого хлеба по-прежнему можно использовать пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, дрожжи, соль, воду и сахар. Дополнительно разрешены пищевые добавки, антиокислители и ферментные препараты.

Конкретные сроки годности хлеба в упаковке устанавливает изготовитель в зависимости от производственного процесса, способа упаковывания и вида упаковочного материала. Из нового документа убрали прежнюю рекомендацию по сроку реализации в розничной сети — ранее она составляла 24 часа с момента выпечки. При этом максимальное время нахождения хлеба на предприятии после выемки из печи осталось тем же — не более 10 часов.

Новые правила расчета утильсбора для автомобилей

С 1 апреля вступают в силу новые правила утильсбора. Утильсбор будет рассчитываться по новой формуле. Также предусмотрены компенсационные сборы, которые будут нивелировать разницу между таможенными пошлинами, уплаченными за границей, и российскими тарифами.

Новые правила введены, чтобы исключить нарушения при растаможке. Теперь заявленная стоимость авто будет сверяться с базой Минпромторга, и если будут обнаружены нарушения, владельцу нового автомобиля придется доплачивать разницу в таможенном сборе и НДС.