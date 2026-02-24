Снова-здорово: как будут работать новые правила утильсбора с 1 апреля 2026 года

В материале РИАМО рассказываем, как будут рассчитывать утильсбор с 1 апреля 2026 года, для чего вводятся новые изменения и как это скажется на стоимости автомобилей.

Зачем нужен новый расчет утильсбора с 1 апреля 2026 года

Фото - © Геннадий Соловьев / Фотобанк Лори

Минпромторг РФ опубликовал законопроект, который предусматривает новую систему утилизационного сбора. В случае принятия она начнет действовать с 1 апреля. Так, законопроект приравнивает частный ввоз автомобилей из стран ЕАЭC к коммерческому.

В Минпромторге объяснили необходимость нововведений тем, что на данный момент при оформлении импортных автомобилей, ввозимых в Россию через страны ЕАЭС, зафиксированы ряд случаев существенного занижения таможенной стоимости транспортного средства. Кроме того, используются различные схемы снижения платежей, например, при оформлении таких автомобилей через таможенный приходный ордер, а не через таможенную декларацию.

«Изменения в постановление N1291, связанные с распространением единой формулы расчета утилизационного сбора, направлены на исключение таких случаев. Ранее такой подход уже был применен к автомобилям, ввезенным в ЕАЭС юридическими лицами, планируется распространить его на ввоз физическими лицами», — сообщили в ведомстве.

Добавляется, что изменения — элемент последовательной работы по формированию прозрачных условий ввоза, предполагающих корректную уплату всех таможенных и налоговых платежей без использования обходных схем.

Растаможить машины можно либо по декларации (ПТД), которую заполняют в основном юрлица с доплатой разницы между пошлинами, либо по таможенному приходному ордеру (ТПО), который позволяет физлицам импортировать машины без доплаты разницы между российскими и зарубежными пошлинами. Именно эту так называемую «серую» схему ввоза и закроют, если закон примут.

В чем суть нового расчета утильсбора с 1 апреля 2026 год: форума

Фото - © Алёна Кухтина / Фотобанк Лори

Расчет утильсбора на машины, которые ввезены физическими лицами для личного пользования через страны ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), будет проводиться по единой формуле. Такой расчет позволит учитывать разницу между НДС, пошлинами и ставками акцизов.

Расчет суммы утильсбора (УС) на ввезенный в Россию автомобиль будет осуществляться по формуле: УС = УСед + Ктп + Кндс + Ка, где:

УСед — сумма утильсбора, рассчитанная в соответствии с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств и прицепов к ним.

Ктп — разница между таможенной пошлиной, указанной в перечне Минпромторга, и таможенной пошлиной, указанной в декларации на товар.

Кндс — разница между налогом на добавленную стоимость (НДС) в России и фактически уплаченным НДС.

Ка — разница между суммой акциза, рассчитанного исходя из мощности двигателя, и уплаченной суммой акциза.

Кому придется доплатить за ввоз автомобиля с 1 апреля

Фото - © Андрей Кузьмин / Фотобанк Лори

Предлагаемое решение не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля. Изменения коснуться только тех, кто заведомо занижает эту стоимость.

В Федеральной таможенной службе напомнили, что утильсбор может быть доначислен, если будут найдены нарушения. ФТС имеет право проверять правильность уплаты утильсбора, что является одним из условий получения электронного паспорта транспортного средства.

Таможенные службы в течение 10 рабочих дней после установления факта неуплаты или неполной уплаты утильсбора направляют плательщику письмо с информацией о сумме доплаты, а также пени за просрочку уплаты. В письмо должны быть указаны основания для доначисления. Гражданину необходимо в течение 20 дней после получения письма произвести оплату, иначе утильсбор взыщут через суд.

Автомобили снова подорожают: мнение экспертов о новом расчете утильсбора с 1 апреля

Фото - © Андрей Кузьмин / Фотобанк Лори

Эксперты уверены, что новые способы расчета утильсбора повлияют на рынок — автомобили снова подорожают. Наиболее заметный рост цен затронет автомобили, поставляемые по параллельному импорту, а часть небольших игроков может покинуть рынок.

Кандидат юридических наук, доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов считает, что ощутимо в цене могут прибавить автомобили среднего сегмента, такие как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai.

«Фактически основной удар придется на параллельный импорт и мелких импортеров, в то время как крупные автосалоны смогут сохранить текущее ценообразование, а их ассортимент и цены станут более конкурентоспособными на рынке», — сказал Исмаилов.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в интервью обратил внимание на то, что сейчас ужесточаются условия импорта, а по-настоящему серьезные изменения стоит ждать в случае отмены льготного утильсбора для машин мощностью менее 160 л. с., который сейчас составляет 3400 рублей.

Кроме того, эксперты обращают внимание на то, что принимаемые меры в России для поддержки отечественного производителя влияют на ценообразование в странах ЕАЭС. Так, в Киргизии стоимость авто резко подскочила, но после 1 апреля прогнозируется резкое снижение цен в странах СНГ, так как новый утильсбор не позволит покупать машины в России, а местные не настолько платежеспособны.