RAV4, Tiguan и Qashqai: какие машины особенно подорожают из-за изменения «утиля»

Автомобили среднего сегмента, такие как Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai, могут ощутимо прибавить в цене из-за изменений в утилизационном сборе, сообщил РИАМО к. ю. н., доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

«Фактически основной удар придется на параллельный импорт и мелких импортеров, в то время как крупные автосалоны смогут сохранить текущее ценообразование, а их ассортимент и цены станут более конкурентоспособными на рынке», — сказал Исмаилов.

Он добавил, что просядет популярность индивидуального ввоза авто для личных целей. Наибольший ущерб возможен в среднем сегменте рынка (Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и др.), где рост цен вынудит покупателей уходить в сегмент локализованных китайских автомобилей.

«Поспешить стоит тем покупателям, которые планируют к приобретению автомобили без локализации производства, так как их цена вырастет наиболее сильно. Особенно для тех, кто планировал пригонять машину на заказ из-за рубежа или уже нашел подходящие варианты. Если деньги уже есть на руках, то есть смысл поторопиться с покупкой, хотя предыдущая практика демонстрирует, что существуют риски доначислений в дальнейшем», — предупредил финансист.

Исмаилов отметил, что максимально безопасным вариантом остается приобретение машин официально у дилера с гарантией, а цены у дилеров меньше отреагируют на изменения.

«Более того, отечественные производители получили важную льготу и смогут перенести уплату утильсбора на год — это позволит им предлагать конкурентную цену на рынке. Сам спрос трансформировался уже в декабре — теперь почти 75% импорта составляют маломощные автомобили до 160 лошадиных сил», — рассказал эксперт.

