В России предложили приравнять питбайки к мототранспорту и ввести на них ПТС

Глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что питбайки нужно приравнять к мототранспорту. Сейчас они относятся к спортинвентарю, который не надо ставить на учет, сообщает SHOT .

Шапарин рассказал, что ежегодно в авариях с питбайками гибнут несовершеннолетние, которые могут управлять данным спортинвентарем, потому что на него не нужны права. Подростки нарушают запрет ездить по трассам, что приводит к печальным последствиям.

В связи с этим Шапарин попросил приравнять питбайки к мототехнике и ввести обязательные ПТС на них. Просьбу он направил генпрокурору РФ. Глава НАС считает, что инициатива поможет уменьшить число аварий на дорогах и сохранить жизнь и здоровье детей.

Он также указал, что на питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора. Они не проходят таможенную очистку.

Кроме того, в НАС предлагают рассмотреть возможность ввести уголовную ответственность для продавцов, торгующих питбайками без ПТС и квадроциклами без ПСМ (аналога паспорта технического средства — ред.).

Ранее стало известно, что в Подмосковье обсуждают возможность запретить продажу топлива несовершеннолетним. Инициативу предложила «Единая Россия» на фоне роста числа ДТП с участием детей на питбайках.

