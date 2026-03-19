В России могут ограничить продажу топлива и управление питбайками подросткам

В Подмосковье обсуждают возможность запретить продажу топлива несовершеннолетним. Инициативу предложила «Единая Россия» на фоне роста числа ДТП с участием детей на питбайках, сообщает РЕН ТВ .

Соответствующий законопроект планируется внести в апреле. Помимо ограничения продажи бензина, партия намерена обратиться в Госдуму с просьбой ускорить принятие закона, разрешающего подросткам покупать питбайки только после обучения в мотошколе.

Зампред Мособлдумы Олег Рожнов подчеркнул, что цель инициативы — спасти жизни детей, которые часто не осознают опасности, а родители не контролируют использование техники.

Уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова поддержала запрет и заявила, что подобные меры уже действуют в Ростовской и Ленинградской областях. Также она отметила, что с начала года подростки четыре раза покупали горючую смесь на АЗС для поджогов.

