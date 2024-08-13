В России некоторых водителей грузовиков предложили заменить беспилотниками

В РФ образовался недостаток водителей грузовиков. Чтобы смягчить ситуацию, можно использовать беспилотные системы на межскладских перемещениях, рассказал РИА Новости топ-менеджер компании NC Logistic Артем Васканян.

Чтобы управлять погрузчиками большой мощности, водитель должен иметь ту же категорию прав, которая необходима для использования большегрузов. Поэтому, если направить беспилотные системы развозить товары внутри терминалов, то появится больше сотрудников, занимающихся перевозками между городами и регионами.

Васканян добавил, что в России появился недостаток дальнобойщиков в связи с отсутствием интереса к сфере среди представителей молодежи. Чтобы избавиться от него, необходимо улучшать имидж этой профессии.

Ранее эксперт Moscow Business School Игорь Шутов объяснил, почему в России мог образоваться дефицит дальнобойщиков. Многие из них уехали в ЕС и США, поскольку там выше зарплата и больше возможностей вырасти в профессиональном плане.