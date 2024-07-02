Эксперт Шутов назвал сферы с наибольшим кадровым голодом в РФ

В России наиболее остро нехватка кадров ощущается в сфере логистики и складского хозяйства, а также среди водителей, сообщил РИАМО корпоративный психолог и эксперт Moscow Business School, юрист в области управления персоналом Игорь Шутов.

«Многие дальнобойщики уехали в Европу и США, где больше возможностей для профессионального и карьерного роста, а также для получения более высокой заработной платы», — сказал эксперт.

Также дефицит рабочей силы наблюдается в сфере строительства, поэтому компаниям приходится искать дополнительные ресурсы для привлечения мигрантов на работу. Как правило рабочих привлекают из-за рубежа, например, из Пакистана, Китая и Монголии.

«Еще одна категория — это „белые воротнички“, в основном продажники. Заниматься традиционными методами продаж очень энергозатратно, при этом работа не всегда приносит достаточный доход. В этом плане выручают интернет-продажи и электронная коммерция. Однако сложно сказать, насколько долго сохранится эта тенденция», — добавил Шутов.