сегодня в 13:42

В России начались продажи Lada Granta в обновленных комплектациях

Компания «АвтоВАЗ» начала продавать Lada Granta в новых комплектациях. Речь идет о седанах и лифтбеках в максимальной версии Club и универсалах в версии Quest, сообщается на сайте автоконцерна .

У машин появилась климатическая установка. Она дает возможность регулировать температуру в салоне.

Также в обновленной комплектации есть охранный комплекс, задние электрические стеклоподъемники и круиз-контроль. В версиях Club и Quest присутствуют подогрев сидений, парктроники и иные функции.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» не планирует отказываться от Lada Granta в пользу Lada Iskra. Последнюю будут выпускать параллельно.