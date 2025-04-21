«АвтоВАЗ» не планирует отказываться от Lada Granta в пользу Lada Iskra

«АвтоВАЗ»: Lada Granta будет выпускаться, пока востребована у россиян

Несмотря на то, что у «АвтоВАЗа» вышла новая модель Lada Iskra, производство Lada Granta никто не планирует останавливать. По словам президента компании Максима Соколова, Lada Granta будет оставаться в производстве, пока нужна жителям страны, пишет РИА Новости .

«Сколько будет Lada Granta востребована рынком, то есть нашими клиентами, столько она будет жить на нашем конвейере. <…> Поэтому объемы Granta будут сочетаться с объемами выпуска Iskra», — пояснил Соколов.

По словам президента компании, выпуск марки Lada Iskra в 2025 году будет меньше ранее прогнозируемых результатов. Предварительно, автопроизводитель соберет на 40-60 тысяч экземпляров меньше, чем изначально планировал. Это связано с тем, что такое количество автомобилей новой марки пока не требуется рынку.

Ранее стало известно, за какую сумму «АвтоВАЗ» планирует продавать новую Lada Iskra. Минимальная цена установилась на отметки между стоимостью Lada Granta и Lada Vesta.