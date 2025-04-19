Между Granta и Vesta: объявлена цена на новую Lada Iskra

Стоимость новой модели концентра «АвтоВАЗ» — Lada Iskra — будет стартовать для покупателей от 1,2 млн рублей, сообщает РБК .

Как рассказал глава концерна Максим Соколов, объем производства новой модели отечественной марки будет зависеть в основном от спроса. Компания готова обеспечить рынок по востребованности.

«Позиционирование этого автомобиля в нашем модельном ряду предопределяет и ценовую политику. По своим габаритам, характеристикам этот автомобиль находится между флагманом, бестселлером Lada Granta, и другой моделью, Lada Vesta», — уточнил Соколов.

По его словам, поэтому цена на модель также будет в указанном диапазоне. Стоимость будет зависеть от модификации, базовой комплектации или полной, начиная от 1,2 млн рублей.

Ранее Mash писал, что «АвтоВАЗ» вынужденно снижает объемы производства из-за затоваривания и уменьшения продаж машин. Руководство отечественного автоконцерна также рассматривает возможность временной приостановки работы завода в Тольятти.