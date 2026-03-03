В России может появиться «Никитинская карта» для путешествий студентов

В России предлагают создать специальную транспортную карту для студентов, которая позволит им путешествовать по стране. С инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщает ТАСС .

Депутат предлагает назвать ее «Никитинской картой» в честь русского путешественника Афанасия Никитина. На карту планируется ежегодно перечислять средства на покупку билетов для междугородних поездок.

«Сумма может быть разной в разных регионах в зависимости от удаленности, но ее должно хватать как минимум на две поездки в оба конца в течение года», — отметил Миронов.

При этом карта должна быть накопительной, чтобы деньги на ней не сгорали. Также предстоит утвердить перечень маршрутов, где ее можно будет использовать. Конечными точками, как отметил Миронов, должны стать туристические, культурные и образовательные центры.

