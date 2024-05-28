В России ГИБДД снова стала Госавтоинспекцией на законодательном уровне

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России Михаил Черников сообщил, что к ведомству вернулось его прежнее название Госавтоинспекция, этот вопрос уже решили на законодательном уровне, сообщает ТАСС .

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <...>. Милиция не знаю (будет ли - ред.), но Госавтоинспекция уже есть», — заявил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД России.

По словам главы ведомства, все официальные документы уже начали вести с учетом прежнего названия. Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ) учредили в 1936 году, а в 1998 году переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Ранее Госавтоинспекция в Подмосковье провела для школьников профилактическое занятие. Стражи порядка регулярно рассказывают детям о правилах дорожного движения.