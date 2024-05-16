В Домодедове Госавтоинспекция провела занятие «На урок —в автогородок!»

В Домодедове инспекторы дорожно-патрульной службы провели для школьников профилактическое занятие по безопасности дорожного движения «На урок — в автогородок!», говорится на сайте администрации городского округа.

В начале встречи автоинспекторы совместно с педагогами и учащимися разобрали сложные понятия и термины правил дорожного движения, после чего ребятам было предложено закрепить полученные знания и проехать на велосипеде или самокате по определенному маршруту автогородка.

По завершении теоретической части занятия на территории автогородка ребята на практике применили полученные знания.

На практической части Госавтоинспекторы рассказали подросткам и важности использования шлема и защитной амуниции при передвижении на велосипеде, самокате, роликовых коньках, скейтборде, гироскутере, сегвее и моноколесе. Уделили внимание и техническим характеристикам гироскутеров, подчеркнув, что скорость — основной фактор, влияющий на возможности своевременной остановки во избежание падения, столкновения или другого чрезвычайного происшествия.

Школьники внимательно слушали инспекторов, задавали интересующие их вопросы и получали профессиональные ответы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.