Подмосковный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах вошел в проект «Живая классика»

Фонд «Живая классика» получил грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив на развитие проекта «Иммерсивные аудиопроменады». В 2026 году проект запущен в пилотном режиме: в 10 литературных музеях восьми регионов России открыты творческие лаборатории, где подростки 12–17 лет создают иммерсивные звуковые прогулки с эффектом погружения в исторический контекст. Благодаря гранту проект будет развиваться в 2027 году, а его география расширится.

Среди площадок проекта — Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в Больших Вяземах. Всего в проекте задействованы музеи Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской и Ярославской областей, Пензы, Салехарда и Орла. В их числе — музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», музеи Пушкина в Торжке и Бернове, музей имени И. С. Шемановского и другие музейные площадки.

Ребята — авторы аудиопроменадов исследуют музейные архивы и литературное наследие, пишут сценарии и участвуют в профессиональной звукозаписи. Они проходят весь путь создания иммерсивных прогулок, чтобы рассказать о той или иной музейной экспозиции своим сверстникам — увлекательно, живым, понятным языком.

Аудиопроменад — это прогулка, в которой рассказ об экспонатах дополняют музыка, звуки и интерактивные диалоги. Такой формат поможет подросткам по-новому взглянуть на литературное наследие.

Работа над пилотным проектом начиналась со знакомства с музеями и экскурсионной программы от опытных гидов. Затем участники изучали материалы, обсуждали идеи со специалистами, писали сценарии, вместе подбирали музыку и звуки. На каждом этапе их сопровождали музейные сотрудники и профессионалы, работающие с текстом и режиссурой.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

16 лет фонд «Живая классика» развивает масштабные проекты по поддержке чтения и популяризации русской литературы в России и за ее пределами. По инициативе фонда проводится самый массовый российский конкурс чтецов среди детей и подростков «Живая классика». Его участниками стали уже более 10 миллионов школьников из 85 стран мира. Среди проектов «Живой классики»: Международный гуманитарный педагогический форум, творческий лагерь «Живая классика», Школа социального проектирования, проект «Вслух», Международный литературный фестиваль «Табуретка» и др.