Спортсменки Московской области выиграли два золота и две бронзы на Кубке России по синхронному плаванию, который проходит с 19 по 25 ноября в Калининграде, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Валерия Плеханова победила в сольных выступлениях на Кубке России по синхронному плаванию в Калининграде. Второе и третье места заняли представительницы Санкт-Петербурга.

В технической программе дуэтов золото завоевали Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова. Запасной в команде «Московская область — 1» была Яна Ковальчук. Все три спортсменки представляют областной центр олимпийских видов спорта и УОР №4 в Чехове. Серебро получила команда «Санкт-Петербург — 1», бронзу — «Москва — 1».

В произвольной программе дуэтов и по сумме двух программ Никитенко, Плеханова и запасная Ковальчук завоевали бронзовые медали. В обеих дисциплинах победил дуэт команды «Санкт-Петербург — 1», вторыми стали представительницы Республики Татарстан.

Соревнования проходят с 19 по 25 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.