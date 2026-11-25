Во всех трех корпусах ЖК «Малаховский» прокладывают внешние и внутренние инженерные сети: электроснабжение, отопление, водопровод, канализацию и вентиляцию.

В корпусах 202 и 203 устанавливают системы противопожарной сигнализации и управления эвакуацией, ПВХ-окна, лестничные и балконные ограждения. Параллельно идет черновая отделка.

«Строительство ЖК «Малаховский» идет строго по утвержденному графику. Мы полностью выполняем взятые на себя обязательства перед дольщиками, и текущая готовность объекта — 60% — это подтверждает», — сообщили в пресс-службе ГК «Развитие».

В компании отметили, что используют опыт реализации проектов в разных регионах и многоступенчатый контроль качества на всех этапах — от монолитных работ до отделки и благоустройства.

Комплекс рассчитан на 816 квартир. На его территории предусмотрены двор без машин, три детские площадки с мягким покрытием для разных возрастов, зона воркаута и места для тихого отдыха. Здесь также обустроят прогулочные бульвары, высадят растения, установят скамейки и освещение.

В Подмосковье ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК, Level Group и другие застройщики возводят жилые кварталы с необходимой инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.