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В Красногорске две смены убирают снег в Павшинской пойме

Бригады МБУ «Красногорская городская служба» убирают последствия снегопада, вызванного циклоном «Вилка», в микрорайоне Павшинская пойма. По информации на 00:30 25 ноября, работы планируют вести до шести утра, рассказал старший мастер учреждения Алексей Клочков.

В Павшинской пойме к уборке снега привлекли две смены. По словам старшего мастера МБУ «Красногорская городская служба» Алексея Клочкова, первая бригада работала с утра до 15:00, а вечером ее сменила вторая: снегопад не прекращается.

На территории работают 27 человек и семь единиц техники. Они расчищают Красногорский, Павшинский и Ильинский бульвары, основные дороги, дворы, подходы к детским площадкам и социальным объектам.

Снег также убирают на Живописной набережной, популярной у жителей. После прохода подметальной техники дороги и тротуары обрабатывают противогололедными реагентами. Клочков сообщил, что бригады продолжат работу до шести утра.

Текст и медиа — Артем Мишуков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.