Коммунальные службы Солнечногорска убирают снег с дорог и во дворах

Коммунальные службы Солнечногорска с 24 ноября расчищают территории от снега. В работах задействованы около 90 единиц спецтехники и более 160 рабочих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На дорогах, улицах и во дворах Солнечногорска работают комбинированные дорожные машины, тракторы, роторные очистители и другая снегоуборочная техника. Рабочие также убирают снег вручную.

В первую очередь службы расчищают магистрали, трассы, основные дороги, маршруты общественного транспорта и подъезды к социальным объектам, включая школы. Главная задача — обеспечить безопасное движение.

«Заблаговременно, до начала снегопада, специалисты проводили превентивную обработку проезжей части и тротуаров. Этой зимой специалисты планируют использовать три вида противогололедных материалов: техническую соль, пескосоляную смесь, а также жидкий противогололедный материал. Для приготовления последнего на базе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» в этом году установлена единственная в Подмосковье солевая колонна», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

К уборке внутри дворов дополнительно подключается техника управляющих компаний. Службы округа очищают территории социально значимых объектов, магистральные дороги и пешеходные зоны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.