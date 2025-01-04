В Росавиации назвали причину экстренной посадки самолета в Шарм-эш-Шейхе

Росавиация расследует причину неисправности, возникшей в двигателе лайнера Airbus A321, который вынужденно сел в Шарм-эш-Шейхе, пишет ТАСС .

Незапланированная посадка недалеко от египетского курорта Шарм-эш-Шейх состоялась у лайнера Airbus A321, принадлежащего «Уральским авиалиниям». По предварительной информации, причиной стала неисправность в двигателе воздушного судна. В самолете, направлявшемся в Екатеринбург, находилось 236 человек, все остались целы и невредимы.

Египетские авиационные власти подтвердили, что причиной экстренного приземления стал внезапный отказ одного из двигателей воздушного судна. В связи с инцидентом российское авиационное ведомство инициировало официальное расследование.

По информации пресс-службы Росавиации, разбирательство будет проходить в полном соответствии с действующими в России нормативами по исследованию происшествий с гражданскими воздушными судами. Специалисты детально изучат все обстоятельства случившегося для выявления точных причин технической неполадки.

Пассажиры рейса в Екатеринбург были временно размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым. Официальные представители «Уральских авиалиний» рассказали об инциденте с воздушным судном, которое благополучно приземлилось несмотря на неисправность одного из двигателей. Следующий борт отправился в пункт назначения в половине первого дня по московскому времени.