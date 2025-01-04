Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Шарм-эш-Шейхе
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает РИА Новости.
По данным, а гражданской авиации Египта, самолет экстренно сел из-за технической неисправности.
На борту находились 236 пассажиров. Отмечается, что посадка прошла благополучно.
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