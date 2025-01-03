Рейсы до Дубая из двух городов России отменили до конца праздников

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АТОР: Flydubai не будет летать в Дубай из Сочи и Минвод до конца праздников

Авиационная компания Flydubai приостановила полеты до Дубая (ОАЭ) из Минеральных вод и Сочи до завершения праздников в РФ. Операторы пересаживают купивших путевки на иные рейсы, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на оператора Space Travel, сообщает РИА Новости .

Тем, у кого самолет должен был лететь из Минеральных вод, предлагают отправиться в Махачкалу. Путешественникам из Сочи дают возможность поехать в ОАЭ из Москвы.

Количество броней в этих городах относительно маленький. Переносов и аннуляций путешествий пока не было.

Ранее сообщалось, что порядок допуска авиаперевозчиков к международным рейсам изменится в РФ.