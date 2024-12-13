Порядок допуска авиаперевозчиков к международным рейсам изменится в России

Министерство транспорта РФ намерено с 1 марта следующего года ввести для отечественных авиакомпаний новые правила выдачи разрешений на международные перевозки. Заявки будут приниматься через портал «Госуслуг», сообщает «Коммерсант» .

Одно из основных нововведений — отмена права перевозчиков участвовать в заседаниях межведомственной комиссии (МВК) при распределении допусков.

В соответствии с текущим регламентом, в состав МВК входят представители Минтранса, Росавиации, Минэкономики, Ространснадзора, ФАС и Ростуризма. Еще в состав комиссии могут входить сотрудники авиакомпаний и представители других заинтересованных организаций.

Также в процессе распределения допуска больше не будет приниматься во внимание интенсивность полетов авиакомпании на Дальний Восток. Если на одно направление поступит 2 и более заявок, то баллы будут начислены перевозчику, который осуществляет больше рейсов на отечественных самолетах, выпущенных после 2009 года.

В отрасли есть опасения, что в результате введения новых правил выдачи разрешений приоритет будет отдаваться интересам ведущих перевозчиков, в том числе группы «Аэрофлот».

В Минтрансе отметили, что действующие правила, которые устанавливались до 2027 года, следует переиздать в связи с проведенным «экспериментом по цифровизации госуслуг». Автоматизация процесса позволит повысит прозрачность рассмотрения заявок.