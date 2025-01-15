В РФ предложили ужесточить наказание за отсутствие спецзнака на тихоходах

В Госдуме рассмотрят законопроект о шестикратном увеличение штрафов тихоходным транспортным средствам без специального знака на борту, пишет ТАСС .

В ЛДПР предлагают поднять штраф штрафа с 500 до 3 тыс. руб. на водителей тихоходных транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, которые используют автомобили без специальной маркировки.

«Автомобилисты не должны ломать голову: то ли впереди медлительный водитель и его обгон будет караться штрафом, то ли тихоход-нарушитель, наплевавший на требование установить опознавательный знак», — сказал автор инициативы депутат Иван Сухарев.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении и радио из-за фактического обмана потребителей о свойстве напитка.