Безалкогольное пиво могут запретить на ТВ из-за привыкания

Рекламу безалкогольного пива в России на телевидении и радио предлагают запретить, приравняв напиток к алкогольному, сообщает газета «Известия» .

Законопроект готовит глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как указано в инициативе, безалкогольное пиво не является алкогольной продукции и не ограничено по рекламе. Однако оно рекламирует бренды алкоголя и должно быть исключено из показа в определенное законом время.

Производители безалкогольного пива лукавят, говоря, что напиток не вызывает привыкания. Его потребление формирует зависимое поведение, считают авторы изменений.

В 2024 году в России потребление пива выросло на 12%, установив новый рекорд.