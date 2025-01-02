Россияне установили рекорд потребления пива в 2024 году

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин заявил, что по итогам прошедшего года производство и потребление пива в России будет рекордным за последние 8 лет, сообщает URA.RU .

«Статистики по продажам за год пока нет, но производство пива за 2024 год выросло на 12%. Уверен, что и продажи будут значительно выше уровня прошлого года», — сказал Небольсин.

Он спрогнозировал, что по итогам 2024 года объем розничных продаж пенного напитка составит более 8 млрд декалитров. Показатель 2023 года в 769,6 млн декалитров побил рекорд 2016 года.

Небольсин добавил, что рекордные продажи пива связаны с развитие внутреннего туризма и жаркого лета во многих регионах. При этом высокие продажи отмечались также на Алтае, в Карелии, Мурманске и Новосибирске.

Ранее стало известно, что с 1 января в России повысились минимальные цены розничной продажи и закупок спиртных напитков крепостью более 28%. При этом мера не касается импорта и экспорта.