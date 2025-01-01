Минимальные цены на крепкий алкоголь выросли с 1 января

В России с 1 января повысились минимальные цены розничной продажи и закупок спиртных напитков крепостью более 28%, следует из приказа Минфина РФ.

Это не касается импорта и экспорта.

Как посчитал Consultant.ru, в рознице за бутылку объемом 0,5 литра минимальная цена водки крепостью свыше 37% до 40% теперь 349 рублей (было 299 рублей), за бренди — 472 рубля (было 403 рубля), за коньяк — 651 рубль (было 556 рублей).

Если продавец занизит минимальную цену, то должностное лицо дисквалифицируют на срок до 3 лет или оштрафуют на 50 тыс. рублей. Компания также заплатит штраф в 100 тыс. рублей. Кроме того, может быть аннулирована лицензия.

Как отмечено в документе, этот приказ будет действовать до 30 декабря 2030 года.