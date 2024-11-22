В Реутове прошел рейд по незаконной торговле в гаражном кооперативе

Сотрудники администрации Реутова провели проверку территории гаражных кооперативов на улице Победы и в Садовом проезде. Во время рейда были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владелец одного из гаражей переоборудовал свой бокс в торговую точку, где реализовывал автозапчасти.

Расчеты с клиентами он проводил без применения контрольно-кассовой техники. Кроме того, назначение земли гаражного кооператива не предусматривает организацию торговли, комиссия зафиксировала нарушение земельного законодательства. Информация передана в контролирующие органы. В течение месяца предприниматель планирует свернуть свой бизнес и покинуть территорию кооператива.

Ранее сотрудниками МУ МВД России «Балашихинское» на территории городского округа Реутов было проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение незаконной деятельности, в том числе с использованием иностранной рабочей силы. Кроме того, в других ГСК также выявили незаконное предпринимательство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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