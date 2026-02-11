В Раменском строители приступили к остеклению входных групп подземного пешеходного перехода

Между станциями Быково и Удельная в Раменском г. о. продолжается строительство подземного пешеходного перехода через железную дорогу, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что общая строительная готовность перехода превышает 80%.

«Строители завершают монтаж павильонов входных групп и уже приступили к устройству кровли и остеклению. Параллельно выполняются отделка стен керамогранитом и окраска металлоконструкций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Переход обеспечит жителям безопасный проход через ж/д пути МЦД-3. Протяженность тоннельной части объекта составит порядка 50 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Завершить строительство перехода планируется в 3 квартале 2026 года.

Строительство пешеходного перехода предусмотрено в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. Напомним, что в рамках реализации данного проекта в декабре 2024 года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено бесперебойное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости простаивать в заторах на железнодорожном переезде.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.