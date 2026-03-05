В Пушкинском 4 марта проверили автобусные маршруты в Софрино

Выездную проверку действующих и возможных автобусных маршрутов провели 4 марта в поселке Софрино городского округа Пушкинский. В обсуждении приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Ждан, представители администрации и жители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители Софрино обратились к депутату Московской областной думы Михаилу Ждану с предложениями изменить существующие маршруты и добавить новые остановки. К работе подключился заместитель главы округа Максим Прибытков. Вместе с директором МКУ «Софрино» Екатериной Потемкиной и активной жительницей Татьяной Лариной они выехали на место, чтобы оценить ситуацию.

Сейчас по поселку проходят несколько автобусных маршрутов, связывающих Софрино с Нововоронино, Сергиевым Посадом, Могильцами, Ашукино и Пушкино. Инициативная группа предложила организовать дополнительные остановки на улице Кооперативной от железнодорожной станции до Сетевой, на Майском шоссе с выходом на Центральную улицу, а также на Дальней улице в поселке Дальний.

«Проехали по ряду маршрутов, которые сейчас рассматриваются для изменений. Некоторые из вариантов есть шанс реализовать в ближайшее время, ряд идей имеет сложности в реализации, поскольку дорожная инфраструктура этого не позволяет. Продолжаем работать в этом направлении и в ближайшем будущем встретимся еще раз, расскажем о результатах и обсудим дальнейшие шаги», — рассказал Михаил Ждан.

Предложенные адреса дополнительно изучат на предмет технической возможности изменений. В ближайшее время планируется новая встреча с инициативной группой с участием сотрудников Госавтоинспекции, чтобы принять взвешенные решения по развитию транспортного сообщения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.