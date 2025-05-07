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В подмосковном аэропорту Домодедово изменится расписание полетов. Об этом пресс-служба воздушной гавани предупредила на фоне введенных ограничений на прием и отправку самолетов, или если такие меры примут в будущем.

Пассажирам порекомендовали перед выездом в аэропорт проверять онлайн-табло. На нем сообщат об изменении статуса рейса.

Еще об изменениях пассажирам расскажут авиационные компании. Изменения в расписании временные.

Ранее сообщалось, что подмосковный аэропорт Шереметьево временно приостановил прием и отправку рейсов. Мера была вынужденной для обеспечения безопасности полетов.