В подмосковном аэропорту Домодедово изменится расписание полетов
В подмосковном аэропорту Домодедово изменится расписание полетов. Об этом пресс-служба воздушной гавани предупредила на фоне введенных ограничений на прием и отправку самолетов, или если такие меры примут в будущем.
Пассажирам порекомендовали перед выездом в аэропорт проверять онлайн-табло. На нем сообщат об изменении статуса рейса.
Еще об изменениях пассажирам расскажут авиационные компании. Изменения в расписании временные.
Ранее сообщалось, что подмосковный аэропорт Шереметьево временно приостановил прием и отправку рейсов. Мера была вынужденной для обеспечения безопасности полетов.