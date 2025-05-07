Шереметьево снова закрыли: аэропорт ввел ограничения на полеты

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Крупнейший аэропорт Москвы — Шереметьево — вновь приостановил прием и отправку рейсов, сообщили в Росавиации.

«Это вынужденная мера для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в ведомстве, не уточняя конкретных причин решения.

Ограничения могут быть связаны с новой волной угрозы беспилотниками в столичном регионе.

Напомним, это уже второй случай за сутки — ранее аэропорт возобновлял работу после ночных ограничений.